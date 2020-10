Na Zemlji se bune protiv 5G mreže, a NASA planira da je postavi – na Mesecu (foto)

Kada god se govori o komunikaciji između astronauta u svemiru i Zemlje, obično se spominje radio ili satelitska veza.

Prema svemu sudeći, astronauti koji će u sklopu NASA-ine misije Arteims uskoro krenuti na Mesec, za komunikaciju bi mogli koristiti mobilne mreže.

NASA je objavila da je sklopila sa Nokijom 14,1 milion sa dolara vredan ugovor za uspostavu mobilne mreže na Mesecu. Kako ističu to će biti prvi LTE/4G komunikacijski sistem u svemiru, koji će s vremenom prerasti u 5G mrežu (baš kao što će se to dogoditi i na Zemlji). Sistem bi trebao olakšati komunikaciju na površini Meseca, ali i omogućiti astronautima stabilniju vezu s bazom na Zemlji.

We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance "Tipping Point" technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.

— Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020