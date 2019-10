Nacija tuguje: Hiljade limenki piva rasulo se po auto-putu (video)

Kamion koji je prevozio konzerve pivo prevrnuo se na najprometnijem auto-putu u Australiji, zbog čega je deo puta satima bio zatvoren za saobraćaj, saopštila je policija.

SUDS ON THE STREET: Hundreds of cases of beer destroyed in Australia truck crash. https://t.co/mc1MTJ8kq0 pic.twitter.com/iIilnnPHDY

— ABC News (@ABC) October 9, 2019