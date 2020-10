Najbolji uslovi do sada: Mesto u Italiji nudi 45.000 evra da živite kod njih

Tokom proteklih godina, razni talijanski gradovi prodavali su kuće po 1 evro u sklopu svojih populacionih politika i brige o starim i napuštenim građevinama. Sada u selu Santo Stefano di Sessanio imaju još bolju ponudu, koja kombinuje najbolje od svih i nudi do 45 hiljada evra bespovratnih sredstava da se tamo presele i rade – a možda čak i pokrenu vlastiti posao.

Santo Stefano di Sessanio je srednjevekovno selo koje oduzima dah u talijanskoj regiji Abruzzo, smešteno usred planina i pašnjaka u nacionalnom parku Gran Sasso e Monti della Laga, piše Forbes.

Najbliži veliki grad je Rim, udaljen samo dva sata. Ali trenutno, ovaj mali delić raja ima samo 115 stanovnika – a 35 posto ih je starijih od 65 godina – pa selo želi da osigura sledeću generaciju koja će nastaviti život u njemu.

Postoji samo nekoliko zahteva. Da bi ispunjavali uslove, kandidati moraju imati najmanje 18 godina, ali i ne biti stariji od 40 godina, moraju imati prebivalište u Italiji ili EU i moraju preseliti iz mesta koje ima više od 2000 stanovnika.

Gradsko veće objavilo je detalje o novoj inicijativi na svojoj web stranici, rekavši da je ona ‘usmerena na privlačenje novih stanovnika’ i da je njen cilj ‘dati novi demografski poticaj tom području’.

Selo nudi bespovratna sredstva u iznosu do 8000 evra godišnje tokom tri godine, plaća se mesečno – u ukupnom iznosu od 24.000 evra. A nekome ko želi pokrene posao, Santo Stefano ponudiće jednokratnu pomoć u iznosu od 20 hiljada evra. Tako podsticaji mogu da iznose do 45 hiljada evra, a ako vam to ne zvuči dovoljno primamljivo, nude još jednu pogodnost – osiguraće vam mesto za život s onim što veće naziva ‘simboličnom’ kirijom.

Inicijativa zahteva od podnosioca zahteva da u mjestu ostanu najmanje pet godina i otvore posao koji se odnosi na nekoliko specifičnih područja poput turizma, sporta, kulture, čišćenja, održavanja, upravljanja drogerijama ili marketingom i u prodaji lokalne hrane.

Otkako je otvoren konkurs, 15. oktobra, prijavilo se oko 1500 ljudi. Rok za prijavu je 15. novembar 2020. godine, prenose mediji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.