Najkraći auto-put na svetu dugačak je samo jedan metar (foto, video)

Biznismen Stefan Mandači iz rumunskog grada Sučava izgradio je najkraći auto-put na svetu, dužine jednog metra, u znak protesta protiv manjka putne infrastrukture.

🚘🚖🚌The first meter of highway from Bucovina,Romania.The highway wasn’t build by Romania government it was build by a simple romanian citizen. That metre of highway cost €4500. What's funny is that in the coming years we'll stay with the same highway meter🏎🚦🚏 pic.twitter.com/lVq08Zex5C

— Non Pico (@n0nPico) March 15, 2019