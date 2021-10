Najluđe teorije zavera koje će vas dobro nasmejati

Nikad kao u novom veku, rasprostranjenošću društvenih mreža i preuzimanjem interneta kao najjačeg medija i komunikacijske piste, nisu bujale i rasle te se među ljudima širile raznorazne teorije zavera. Počevši od najaktuelnijih da je korona zapravo sredstvo kontrole populacije i biološko oružje čija je agenda da smanji broj svetskog stanovništva, preko Bil Gejtsovog čipovanja svih primalaca vakcina protiv korone i povezanosti sa 5G mrežama, sve do onih da ptice nisu stvarne nego dronovi.

Prema službenim stranicama Evropske unije, teorije zavere nastaju zbog sumnje u verodostojnost službenih podataka, a šire se jer na prvu loptu mogu da ponude logički pristojno rešenje i drugi ugao gledanja na zadate naučne činjenice, dogme ili uverenja. Ono što im je zajedničko je kumulacija sledećih “sastojaka”:

1. navodni, tajni plan

2. grupa zaverenika

3. “dokazi” koji naizgled potvrđuju teoriju zavere

4. neosnovane tvrdnje da se ništa ne događa bez razloga i da ne postoje slučajnosti; ništa nije onako kako se čini i sve je povezano

5. podela sveta na dobro i zlo

6. okrivljavanje pojedinaca i grupa

1) Zemlja je ravna

Genijalno naprosto. A snimci iz svemira su fotomontaža. Jer ako odete do Gibraltara i pustite laser svetlosti od 30 kilometara u smeru Atlantskog okeana, on neće zavinuti nego će ići dalje ravno. Ili kad letite avionom nema nikakvih zakrivljenja. Aha, šta ćete sad? Gde je ivica zemlje s kojeg se pada u svemir, to još nismo uspeli naučno da dokažemo, ali nema sumnje da je zemlja ravna. Pravac, tabla, ploča. Ispod koje je pakao i đavoli čekaju sve konspiratore nevernike da ih nabiju na kolac.

2) Ptice nisu stvarne: Pametnome dosta

Ovo se graniči sa zafrkancijom jer se nakon boratovskog spina jednog prostodušnog američkog studenta stvar preotela kontroli u toj meri da je internetom počeo da se šire grupe urnebesno zabavnih objava ljudi koji su kreiranjem memeova i fotomontaža osnažili premisu. Amerikanci su, naime, sredinom sedamdesetih u sklopu CIA/FBI eksperimenta pobili sve milijarde ptica na svetu i umesto njih ubacili dronove kako bi lako nadgledali i kontrolirali svetsku populaciju. Ništa prirodnije od toga.

3) Sletanje na Mesec je bilo lažno i nameštaljka

Složili su ga, naime, u studijima u Holivudu Amerikanci kako bi lakše dirigovali hladni rat koji vode s Rusima i Kinezima i Japancima. Pa je zbog dobijanja PR bodova i zavaravanja protivnika veća fora bila namestiti sve, to im bar nije bio problem. Usporeni snimak tragova stopala po Mesecu i zastava koja vijori na satelitu bez vetra, hej… svi odgovori su u Area 51, pogledajte na kartama pod – Nevada.

4) Chemtrails: Truju nas, zaprašuju, oblaci su hemijske izmišljotine

Svaki trag aviona koji vidite je potencijalno trovanje i zaprašivanje. Svetske vlade i lideri, na čelu naravno sa Sotonama Amerikancima, ubacuju razne pesticide i trovanja za lakše kontaminiranje ljudi. Brojne su agende iza toga, za više informacija treba proveriti stranice s nastavkom blogspot.com, piše Mixer.hr.

5) Ljudi gušteri

Nije metafora, misli David Iki, popularni i citirani ljudogušterolog. Naime, tu su, među nama, prepoznati ih možeš ako staviš specijalne naočare poput onih iz Carpenterovog B SF filma “They Live” i onda im prozrete oblik. Namere i motive malo teže, ali za se treba obratiti Ikiju.

6) Pol Mekartni je mrtav

Naime, umro je 1966., a preostala trojica Džordž, Džon i Ringo su ga zamenili jednim jednako talentovanim ali nepoznatim muzičarem koji je preuzeo njegov identitet i nastavio na komponuje stvari do dana današnjeg. Nikad nije otkriveno pravo ime ovog prevaranta koji se dan danas predstavlja kao Pol Mekartni.

7) Masoni. Templari. Tajna društva. Jevreji.

Nekoliko svetski bogatih porodica vlada i drma iz senke pomoću svojih tajnih društava i interesnih sfera, manje-više kompletnom svetskom populacijom nameštajući ratove, slomove berzi, atentate, više-manje svega što požele. Putin, Merkelova, Obama, Bajden – svi su nečiji pioni.

8) Hitler je živ

Dobro sad više nije. Ali bio je daleko posle navodnog trovanja i skončavanja 1945. godine. Pre nego su se on i Eva Braun nagutali otrova i s više ili manje teatra odlučili da ne padnu u ruke onim nedominantnim protivnicima. Preselili su ga u Južnu Ameriku i tamo je do pozne starosti s Mengeleovim prijateljima pecao i zezao se kako su dobar iluzionistički trik izveli.

9) Pad Kula bliznakinja je naređen iz Bele kuće

Napad na SAD 11. septembra je insajderski posao jer je trebalo da ima povod za rat s Irakom i Avganistanom. Bušu je, naime, bio potreban rat u Iraku i Avganistanu zbog rata pa mu je bio potreban neki povod. U dogovoru s terorističkim bradatim vođama iz pećina je da avionu udare u tornjeve i poubijaju više od 3000 ljudi kao kolateralne žrtve viših političkih agendi. S obzirom na sav cirkus koji je ostao posle Trampa i onim što Amerikanci mogu da smisle, neke od tih projekcija ne zvuče abnormalno, suludo, pa čak ni nemoguće.

10) Korona je biološko oružje sprege Kineza i Bila Gejtsa za kontrolu nad svetskom populacijom.

Naime, prvo je covid-19 pušten iz kineskih laboratorija s namerom da smanje svetsku populaciju za 10 do 20 posto. Previše nas je, zaboga, prirodna selekcija uz pomoć slepih miševa i njihove supe. Onda se još tu umešao i Bil Gejts koji se u dosluhu s prijateljima iz Kine dosetio da u vakcine pusti mikročipove s kojima će 5G mreže kontrolisati kretanje ljudi 24 sata dnevno. Logično.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.