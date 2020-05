Najnovija istraživanja na tragu pronalaska vanzemaljskog života

Najnovija opažanja ponovo su uočila prigušenu patuljastu zvezdu, Proksimu B, kako orbitava sredinom naseljene zone oko zvezde Proksima Sentauri, koju je prvo proučila grupa astronoma koristeći planetarni tragač visoke preciznosti (HARPS) u Evropskoj južnoj opservatoriji u La Sila u Čileu. Ova otkrića nude potencijal pronalaska vanzemaljskog života.

Postojanje planete veličine Zemlje koja se kreće oko zvezde najbliže Suncu, Proksime Centauri, potvrđeno je nizom nedavnih opažanja koje je izvršio međunarodni tim naučnika.

Prema rezultatima istraživanja u kom su učestvovali naučnici sa Ženevskog univerziteta (UNIGE), planeta Proksima B ima masu od 1,17 zemaljskih masa i nalazi se u naseljenoj zoni njegove zvezde, Proksime Centauri, kojoj je potrebno 11,2 dana da orbitira.

„Potvrđivanje postojanja Proksime b bio je važan zadatak, i ona je jedna od najzanimljivijih planeta poznatih u solarnom okruženju“, izjavio je Alehandro Suarez Maskareno, vodeći autor istraživanja.

