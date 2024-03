Najnovije istraživanje šokira: Zašto Generacija Z izbegava seks? Razlozi će vas iznenaditi!

Generacija Z ima manje seksualnih iskustava i manje seksualnih partnera u poređenju sa starijim generacijama. Njihovo sporije sazrevanje, život sa roditeljima, izbegavanje alkohola i društvene interakcije putem društvenih mreža samo su neki od razloga zbog kojih je seks više teret nego zadovoljstvo, piše stručnjakinja za odnose Trejsi Koks prenosi index.hr a donosi dailymail.co.uk.

„Za prethodne generacije, seks je bio oblik zabave. To nije slučaj sa Generacijom Z. Jedan od razloga za to je što ostaju blisko povezani sa svojim roditeljima čak i nakon što se isele, što dovodi do promene seksualne aktivnosti“, rekla je stručnjak.

Osim toga, dodaje, mladi odrastaju u politički nestabilnim vremenima i njihova budućnost izgleda neizvesno. „Još jedan razlog za pad seksualne aktivnosti je taj što je Generacija Z daleko manje hedonistička od prethodnih generacija“, navela je ona.

Frustracija sa aplikacijama za upoznavanje

Piju mnogo manje alkohola, a seks kao vid zabave zamenjen je stalnim medijskim sadržajem. Pristup servisima za strimovanje takođe utiče na količinu seksa, a obrazovne mere su učinile da mladi ljudi budu svesni rizika i da se više ne plaše da kažu ne.

Generacija Z se edukuje o riziku od trudnoće, polno prenosivih bolesti i HIV-a. „Zbog pitanja pristanka i straha od grubog seksa, neki imaju tendenciju da u potpunosti izbegavaju seks umesto da rizikuju neprijatne susrete“, objašnjava Koks.

Istraživanje kompanije za istraživanje tržišta Savanta pokazalo je da je više od 90 odsto ispitanika Generacije Z frustrirano aplikacijama za upoznavanje, a čak 21 odsto učesnika ankete ih više uopšte ne koristi.

Uticaj društvenih mreža

Izbegavanju seksa doprinosi i uticaj društvenih mreža. Mlade devojke su bombardovane teško modifikovanim slikama „lepotica“ i brinu se da ne izgledaju dovoljno dobro. Postoji još jedan razlog – prethodne generacije su izlazile u klubove i tamo upoznavale potencijalne partnere.

Generacija Z se sklupča na kauču i komunicira preko mobilnog telefona. Mnogi mladi ljudi su najbolji prijatelji sa ljudima koje nikada nisu lično upoznali. Lično druženje nije ni približno toliko važno za ovu generaciju koliko za stariju generaciju.

Koks je rekao Generaciji Z da ne izbegava seks. „Seks je dobar za vas. Oslobađa vas od stresa, stimuliše hormon sreće i jača imuni sistem. Pomaže nam da spavamo, osećamo se intimno i povezano“, navela je ona i rekla da nije iznenađujuće što je ova generacija veoma depresivna.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.