Najotpornije biće na svetu preživelo bi i Černobilj (foto, video)

Ljudi za njih znaju već 250 godina. Ali, kada ih je kao „vodene medvediće“ 1773. otkrio nemački zoolog Johan August Efraim Gece, još jako dugo zoolozi nisu imali pojma o kako čudesnim bićima je reč.

Tardigrades Could (Maybe) Survive a Nuclear Attack. And Now We Know How. https://t.co/v83kKNs7IK pic.twitter.com/o2eZmdiQVM

Danas ih zovemo dugoživci i znamo da tih 1150 vrsta koje narastu do pola milimetra, imaju čudesne sposobnosti preživljavanja.

Ekstremno visoke i niske pritiske, ekstremne hladnoće i vrućine, nedostatak vazduha, dehidraciju, sve to su dugoživci u stanju da prežive, a odnedavno znamo da su u stanju da prežive čak 1000 puta veće nivoe radijacije nego druge životinje.

Žive u svim morima, slatkim vodama i vlažnim područjima na kopnu po mahovini, u olucima i na krovovima kuća. U nepovoljnim ulovima vrste koje žive na kopnu, osuše se i u stanju obamrlosti (anabioze) mogu preživeti i više godina dok ulovi ponovo postanu povoljni.

Tako obamrlim potpuno sasušenim dugoživcima,1948. godine dodali su vodu i oni su, nakon 120 godina mirovanja, istog trenutka počeli da se pokreću. Naučnici su ih 2007. godine poslali čak i u svemir. A oni su i uspeli da prežive i prvom prilikom se počeli da se razmnožavaju nakon katastrofalnih uslova svemirskog prostransvta.

Imaju četiri para kratkih nožica koje završavaju malenim kandžicama. Hrane se i biljkama i životinjicama manjima od sebe. Kad uhvate neku takvu, ubodu je i isišu.

Ono što do sada nije bilo poznato u vezi njih je činjenica da ti mali stvorovi uspevaju da prežive spektakularne nivoe zračenja. Utvrđeno je da su sposobni da prežive apsorbciju od čak 6200 Gy (greja). Čovek, na primer, umire već pri 5 do 10 Gy, ali dugoživci su u stanju da poprave štete na svom DNK i uopšte da se zaštite od radijacije i kada provedu u uslovima „ground zero“ černobiljske katastrofe čak 25 sati.

