Naučnici iz Kraljevskih botaničkih vrtova, „Kew“, iz Ričmonda u Velikoj Britaniji, predstavili su svetu najružniju orhideju na svetu, među 156 novih vrsta koje su otkrili u 2020. godini i koje uključuju i 27 različitih vrsta pečuraka, a jedna od njih raste u blizini londonskog aerodroma Hitrou.

Most people think of orchids as showy, vibrant and beautiful, but Gastrodia agnicellus, newly named this year from a forest in Madagascar, is quite the opposite. The 11mm flowers of this orchid are small, brown and rather ugly! pic.twitter.com/Y6F5B53uXJ

— Kew Gardens (@kewgardens) December 31, 2020