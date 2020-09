Najskuplji sir na svetu pravi se u Srbiji

Možda se najskuplja vina proizvode u Francuskoj, kavijar u Iranu, maslinovo ulje u Grčkoj, ali najskuplji sir proizvodi se u Srbiji.

Ovaj sir proizvodi se u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica kod Sremske Mitrovice.

#DaLiSteZnali da je magareći sir iz Zasavice među 5 najskupljih jela na svetu? Ako ste imali priliku da probate ovaj… Gepostet von Serbia.com am Mittwoch, 20. August 2014

Cena po kilogramu je neverovatnih 1.000 evra, a pre nekoliko godina stigla je informacija da je za njega u Las Vegasu izdvojeno čak 3.000 dolara, prenosi RTRS.

„Prvi na Balkanu smo otvorili farmu muznih magarica, trenutno ima oko 250 grla, ali samo deo njih može dati dovoljne količine mleka, dnevno je to oko 200 mililitara. Za kilogram sira potrebno je 25 litara mleka i veoma teško se proizvodi, sve se radi ručno. Mnogi su pokušavali da pronađu formulu, jer je to jako teško zbog samog sastava, ali naš tim stručnjaka nakon nekoliko godina istraživanja uspeo je to da uradi. Tu leži razlog za njegovu cenu“, rekao je za RINU Slobodan Simić, upravnik Specijalnog rezervata prirode Zasavica.

Najskuplji sir u svetu proizvodi se u pakovanjima od 50 grama. Prijatnog je ukusa, a ono što ga čini izuzetnim (pored cene) svakako je i njegovo blagotvorno dejstvo na zdravlje, jer magareće mleko ima nizak procenat mlečne masti i ima 60 puta više vitamina C nego obično kravlje mleko.

„Po svim parametrima osnovna sirovina je identična majčinom mleku. Kada može beba da ga pije, onda znate da je prvenstveno jako, hranljivo i zdravo, ima 50 odsto više proteina nego kravlje. Inače odličan je kao lek za kožu, bronhitis i astmu kod dece, kao i za plućna oboljenja i oporavak organizma nakon teških operacija. Skoro su svi čitali i da je u drevna vremena magareće mleko koristila i čuvena Kleopatra kako bi sačuvala mladost i lepotu“, kaže Simić.

Srpski magareći sir iz Zasavice probali su i britanski princ Čarls i njegova supruga Kamila, a tragom te informacije pre nekoliko godina u rezervat kod Sremske Mitrovice stigao je i lični biograf britanske kraljevske porodice, za njim i ekipa Bi-Bi-Sija.

Slobodan kaže da godišnje uspe da proizvede oko 100 kilograma ovog delikatesa i on se u malim pakovanjima prodaje u svim zemljama sveta.

(Tanjug)

