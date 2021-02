Najsrećniji pas na svetu: Keruša nasledila 5 miliona dolara (foto)

Pas možda jeste najbolji čovekov prijatelj, ali jedan poslovni čovek iz Nešvila je toliko voleo svog kućnog ljubimca, border kolija Lulu, da joj je testamentom ostavio pet miliona dolara.

8-year-old border collie inherits $5 million after owner dies and left the dog in his will. https://t.co/aDguoT9G7q pic.twitter.com/Fdl7aXZXUK

Pas Lulu, osmogodišnja ženka border kolija iz Nešvila u američkoj državi Tenesi, pripadao je biznismenu Bilu Dorisu. Pošto je gospodin Doris često putovao, o Lulu je brinula njegova 88-godišnja prijateljica Marta Barton

Krajem prošle godine 84-godišnji gospodin Doris je preminuo, a psa je preuzela gospođa Barton. Međutim, gospođa Barton neće morati da troši sopstveni novac kako bi negovala psa jer je pokojni vlasnik u svom testamentu ostavio pet miliona dolara za svoju ljubimicu.

„Pet miliona dolara biće prebačeno u fond koji će biti osnovan posle moje smrti za brigu o mom psu Lulu, ženki border kolija“, stoji u testamentu gospodina Dorisa, sa detaljnim uputstvima u koju svrhu će biti trošen novac za zadovoljenje svih potreba psa o kome brigu treba da nastavi gospođa Barton.

„Mnogo je voleo tog psa“, naglašava gospođa Barton u izjavi za Kanal 5. „Iskreno, ne znam šta da mislim o tome što je ostavio toliko novca, ali zaista je mnogo voleo Lulu“.

The will reads, “Five million dollars will be transferred to a trust to be formed upon my death for the care of my border collie, Lulu.”

