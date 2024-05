Najveća tajna 70-ih: Zašto svi izgledaju ovako na plaži, stare slike koje će vas šokirati

Tajna iz prošlosti koja pokreće zanimljivu diskusiju i donosi neke činjenice kada pogledate ove stare slike

Na slikama plaža iz 70-ih godina, svi izgledaju vitko i u formi. Britanski istraživač, Džordž Monbio, postavio je ovo pitanje i započeo diskusiju na Twitteru. Otkrio je da su ljudi tada zapravo jeli više, ali je nešto drugo promenilo igru – šećer.

In this photo, from 1976, almost everyone is what we would now call slim. So what has happened? A sudden loss of willpower, as some rightwing journos claim? No. An obesogenic environment created by junk food manufacturers and their advertisers. pic.twitter.com/DmzxsD5VLz

— George Monbiot (@GeorgeMonbiot) July 26, 2018