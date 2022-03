Najveće misterije u istoriji koje verovatno nikada neće biti rešene

Tokom istorije čovečanstva neke činjenice prihvatamo kao istinite, ali misterije koje se kriju iza njih i dalje intrigiraju zbog svoje mističnosti.

Neke tajne možda nikada nećemo rešiti, od datuma kada je Isus rođen do identiteta Džeka Trboseka i lokacije Kleopatrine grobnice. Razlozi mogu biti izgubljeni relevantni iskopani materijali, uništeno arheološko nalazište, nedovoljno dokaza ili dokazi koji su previše nejasni, zbog čega naučnici ne mogu da dođu do odgovora i dogovora.

Nedostatak odgovora čini ove enigme još intrigantnijima.

Da li je postojao kralj Artur?

Priča o kralju Arturu ispričana je i prepričavana nebrojeno puta tokom više od 1000 godina. Kamelot, vitezovi okruglog stola, čarobnjak Merlin i mač Ekskalibur poznati su delovi priče o Arturu.

Međutim, ako je kralj Artur zaista postojao, stvarnost je verovatno bila manje čarobna. Najraniji sačuvani izveštaji datiraju iz 9. veka i govore o vođi koji je vodio nekoliko bitaka protiv Sasa, ali čak je i tačnost ovih izvještaja diskutabilna.

Postoji niz mesta u Velikoj Britaniji koja se legendom povezuju s kraljem Arturom, kao što je Tintagel, obalno mesto koje je navodno bilo dom kralja Artura; ali iskapanja nisu potvrdila da li je Artur ikada tamo živeo ili je uopšte postojao. Na kraju, čini se malo verovatnim da će naučnici ikada sa sigurnošću znati da li je postojao pravi kralj Artur ili je njegov lik deo folklora.

Ko je bio Džek Trbosek?

Godine 1888. Džek Trbosek ubio je najmanje pet žena u Londonu, osakativši njihova tela. Nekoliko pisama, koje je navodno napisao Džek Trbosjek, poslano policiji s ciljem ismijavanja njihovih napora da pronađu serijskog ubojicu. Je li bilo koje od njih zapravo napisao Trbosjek predmet je rasprave među naučnicima, ali ime Džek Trbosek nastalo je upravo zbog navedenih pisama.

Nepotrebno je reći da Trbosek nikada nije pronađen, a tokom godina desetine ljudi su navedeni kao potencijalni sumnjivci. U svojoj knjizi iz 2012. „Jack The Ripper: The Hand Of A Woman“, Džon Moris sugeriše da je žena po imenu Lizi Vilijams bila Trbosek, iako drugi stručnjaci sumnjaju u tu tezu. Čini se malo verovatnim da će pravi identitet Džeka Trboseka ikada biti poznat.

Gde je Kleopatrina grobnica?

Antički pisci tvrde da su Kleopatra VII i njen ljubavnik, Marko Antonije, sahranjeni zajedno u grobnici nakon svoje smrti 30. pre Hrista. Pisac Plutarh napisao je da se grobnica nalazila u blizini hrama Izide, egipatske boginje, i da je bio uzvišen i lep spomenik u kojem se nalazi blago zlata, srebra, smaragda, bisera, ebanovine i slonovače.

Godine 2010. Zahi Hawass, bivši egipatski ministar za antikvitete, proveo je iskopavanja na mestu u blizini Aleksandrije koje se danas zove Taposiris Magna, a koje sadrži niz grobnica koje datiraju iz doba kada je Egiptom vladala Kleopatra. Iako su iskopavanja rezultirala mnogim zanimljivim arheološkim otkrićima, grobnica Kleopatre VII nije bila među njima. Arheolozi su ustanovili da čak i ako Kleopatrina grobnica preživi do danas, verovatno će biti opljačkana i teško identifikovana.

Ko je ubio JFK-a?

Ovo je verovatno najveća misterija u američkoj istoriji koja nikada neće biti razrešena. Dana 22. novembra 1963., predsednika Džona F. Kenedija u Dalasu upucao je Li Harvi Osvald, iako neki nagađaju da on nije jedini koji je pucao. Dana 24. novembra 1963., pre Osvaldovog suđenja, ubio ga je vlasnik noćnog kluba Džek Rubi koji je umro od raka pluća u januaru 1967.

Najprihvaćenije objašnjenje je da je Osvald ubio JFK-a samostalno, a Rubi Osvalda svojevoljno. Rubi je naveo da je počinio ubistvo kako bi poštedeo Džeklin Kenedi neprijatnosti koju bi uzrokovalo Osvaldovo suđenje. Međutim, još uvek postoji značajan broj stručnjaka koji se ne slažu s ovim objašnjenjem, a koji su izneli brojne teorije o smrti JFK-a. S obzirom na to da se verovatno nikada neće pojaviti novi značajni dokazi, ova misterija ostaće nerešena.

Postoji li novčana jama na ostrvu Oak?

Novčana jama na ostrvu Oak jedno je od najfascinantnijih mesta za lovce blaga, kao i za istoričare. Više od dve decenije kruže priče da se na ostrvu Oak, koji se nalazi u blizini Nove Škotske u Kanadi, nalazila jama zakopanog blaga koju je navodno ostavio gusarski kapetan Vilijam Kid (1645-1701). Tokom tog vremena, brojne ekspedicije koje su koštale milione dolara putovale su na ostrvo u potrazi za izgubljenim blagom, ali bezuspešno.

Uprkos vekovima potrage, na ostrvu Oak nije pronađeno blago. Ipak, to ne sprečava ljude da i dalje pokušavaju da ga pronađu.

Kada je rođen Isus?

Iako mnogi hrišćani danas slave Isusovo rođenje 7. januara, odnosno 25. decembra, nije moguće sa sigurnošću tvrditi da je rođen baš na taj dan.

Datum 7. januar je odabran jer je vremenski blizu Saturnalije, rimskog festivala koji je slavio boga Saturna. Najraniji zapisi o tome da je 7. januara, odnosno 25. decembra, Isusov rođendan datiraju iz četvrtog veka, više od 300 godina nakon njegovog rođenja.

Da li su Viseći vrtovi Vavilonu zaista postojali?

Drevni pisci opisuju impresivan niz vrtova izgrađenih u drevnom gradu Vavilonu, u današnjem Iraku. Nije poznato kada su ovi vrtovi izgrađeni, ali neki su antički pisci bili toliko impresionirani vrtovima da su ih nazvali „svetskim čudom“. Oko 250. godine pre Hrista Filon iz Bizanta napisao je da su u Visećim vrtovima „biljke uzgajane na visini, iznad nivoa tla i da je korenje drveća usađeno u povišenu terasu, a ne u zemlju.“

Do sada, arheolozi koji su iskapali Vavilon nisu uspeli da pronađu ostatke vrta koji zadovoljava ovaj opis. S obzirom na to, nametnulo se pitanje jesu li Viseći vrtovi u Vavilonu zaista postojali?

Stefani Dajlej, istraživač sa Univerziteta u Oksfordu, u svojoj knjizi iz 2013. sugerisala je da se vrtovi zapravo nalaze u asirskom gradu Ninivi. Tokom poslednje dve decenije i Vavilon i Niniva pretrpeli su velike štete uzrokovane ratovima i pljačkama što je poprilično umanjilo verovatnoću da će ova misterija ikada biti rešena.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.