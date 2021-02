Namučiće vas ove logičke zagonetke, a rešenja tako jednostavna…

Vreme da proverimo kako nam ide logika. U stvari, ove zagonetke i i nisu tako teške uopšte. Proverite!

Evo nekoliko zagonetki čija rešenja zahtevaju logičko razmišljanje.

1. Dečak je imao 15 godina 1990, a 1995. je napunio 10 godina. Kako je to moguće?

2. Ako ja imam tri jabuke, a ti od mene uzmeš dve, koliko jabuka imaš?

3. Koliko muva leti ako je tu tri polovine muve i muva i po?

4. A je B-ov otac, ali B nije A-ov sin. Kako je to moguće?

5. Što je jednako veliko kao slon, ali nije teško ni gram?

6. Onaj ko me napravio, to ne priznaje. Onaj ko me primio, to ne zna. Onaj ko zna za mene, ne želi me. Šta sam ja?

7. Ako mi daš kiseonika, živeću. Ako mi daš vode, neću preživeti. Šta sam ja?

8. Svake mi noći kažeš šta da uradim i ja svako jutro to radim, ali svejedno se stalno ljutiš na mene. Šta sam ja?

9. Ako me imaš, želiš da me podeliš. Kad me podeliš, više me nemaš. Šta sam ja?

10. Mogu da budem u tečnom ili čvrstom stanju, nekad se penim, a možeš da me nađeš u svakom domaćinstvu. Šta sam ja?

11. Pripadam tebi, ali me svi ostali češće koriste. Šta sam ja?

12. Većinu vremena provodim na podu, a nikad se ne zaprljam. Šta sam ja?

Rešenja:

Rođen je pre Hrista. Znači 1995. pre Hrista imao je 10 godina, a 1990. pre Hrista napunio je 15 godina Ako si mi uzeo/la dve jabuke, onda imaš dve jabuke Samo jedna. Pola muve niti postoji, niti može da leti B je A-ova kćerka Slonova senka Laž Vatra Budilnik Tajna Sapun Ime Senka

