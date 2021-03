NASA objavila novi snimak: Čujete li ovo?

NASA je objavila još jedan snimak rovera „Istrajnost“ koji je već mesec dana u misiji na Marsu. Reč je o audio snimku prve vožnje rovera na Crvenoj planeti koju prati brujanje, zveckanje i lupkanje – zvuci koju su po standardima na Zemlji prilično zabrinjavajuće.

🔊 Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.

Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021