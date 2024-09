Naučna studija pokazala iznenađujuće rezultate  – pivo nas čini srećnim i otvorenijim za seks, evo zašto!

Nova naučna studija pokazala je ono što smo već znali — pivo nas čini srećnijima i otvorenijim za seks.

Studija koju je sproveo Evropski koledž za neuro-psiho-farmakologiju fokusirana je na pitanje kako alkohol može promeniti perspektivu osobe.

„U interdisciplinarnoj studiji na slučajnom uzorku od 60 zdravih osoba (30 muškaraca i 30 žena) uzrasta od 18 do 50 godina polovina ih je dobila alkoholno pivo (doza zavisi od pola i telesne mase ispitanika). To je dovelo do porasti alkohola u krvi za 0,4 grama po litru. Ostalih 30 ispitanika dobili su bezalkoholno pivo“, navodi se u studiji.

Ispitanici su zatim bili podvrgnuti raznim testovima, uključujući test prepoznavanja lica (što je test empatije) i test seksualnog uzbuđenja. Posle testova, ispitanici koji su konzumirali pravo i oni koji su pili bezalkoholno pivo zamenili su uloge i test je ponovljen. Istraživači su otkrili da su oni koji su pili alkoholno pivo videli srećnija lica, pokazivali veću želju za zabavnim društvenim odnosima i lakše su (posebno žene) viđali eksplicitne seksualne sadržaje, ali izgleda da ih to nije dovelo do većeg seksualnog uzbuđenja. Svi nalazi su izraženiji kod žena.

Ta zanimljiva studija potvrđuje uvreženo mišljenje da je alkohol društveni lubrikant i da umereno konzumiranje alkohola čini ljude srećnijima, više društvenima i manje suzdržanim kad je reč o seksualnom angažmanu“, napisao je profesor Vim Van Den Brik, bivši šef „ECPN naučnog programskog komiteta“.

„Polne razlike u nalazima mogu se objasniti razlikama u količini alkohola u krvi između žena i muškaraca prilikom unosa istih količina pića, kao i razlikama u toleranciji u odnosu na prethodne količine konzumiranja alkohola ili društvenim i kulturnim faktorima“, dodaje on.

„Moraju se prepoznati različiti efekti alkohola u zavisnosti od toga da li se nivo u krvi povećava ili smanjuje i naravno, zavisno od količine alkohola koju ste popili. Na kraju, kao što je Šekspir primetio, emocije i spoznaje pod dejstvom alkohola nisu uvek u vezi sa ponašanjem čoveka“, zaključio je Van Den Brik. Iznenađujuće, alkohol nije povezan sa promenama nivoa oksitocina u organizmu, hormona koji se povezuje sa srećom, prenosi Sputnjik.

