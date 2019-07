Naučnici istražili: Strastveni poljubac za pola sata potroši više kalorija od hodanja

Istraživači veruju da ljubljenje ne pruža samo romantični užitak, nego i brojne zdravstvene pogodnosti – od vraćanja u formu do zategnute i lepe kože lica, evo zašto je ljubljenje dobro

1. Pomaže u mršavljenju

Poljubac sagoreva od dve do tri kalorije, dok strastveno ljubljenje troši između pet i 26 kalorija u minuti. To se možda i ne čini tako puno dok to ne uporedite s drugim aktivnostima.

Pola sata strastvenog ljubljenja može da sagori do 180 kalorija što je zapravo više nego što biste potrošili hodajući pola sata brzinom od 5,5 km/h, pranjem automobila ili košenjem trave.

2. Dobro je za kožu

Dok se ljubite koristite 30 mišića lica koji drže obraze čvrstim i zategnutim – to je poput Crossfit treninga za lice.

3. Sprečava bore

Kad mišići lica rade, oni povećavaju cirkulaciju krvi i stvaraju kolagen u tkivima koji je u osnovi gradivni materijal za kožu i najbolja prirodna prevencija protiv dobijanja bora.

4. Otpušta stres

Istraživanja su pokazala da ljubljenje povećava nivo prirodnih hemikalija u telu poput oksitocina – prirodnog umirujućeg agensa te endorfina – hemikalije koja nas čini srećnim. Ono također smanjuje kortizol koji je povezan sa stresom.

5. Održava zube zdravima

Ljubljenje je dobro za zube jer stimuliše proizvodnju pljuvačke koja prirodno ispira bakterije, sprečavajući stvaranje kiselih uslova, prenosi Bright Side.