Naučnici na pragu otkrića pete sile? (video)

Fizičari širom sveta uzbuđeni su zbog najnovijih rezultata eksperimenta sprovedenog u Fermilabu, a oni najoptimističniji se nadaju kako se radi o prvom uvidu u sasvim novo područje teorijske fizike — neobjašnjivoj anomaliji za kakvom se traga već decenijama.

Velikan naučne fantastike i biohemičar Isak Asimov jednom prilikom je primetio kako najuzbudljivija fraza u nauci nije „Eureka!“, već: „Hmmm… ovo je neobično“. Upravo je to fraza kojom su naučnici sa CERN-a opisali rezultate merenja magnetskog dipolnog momenta miona pre više od pola veka.

Retko koja fraza je manje inspirativna od „merenje magnetskog dipolnog momenta miona“. Ipak, rezultati merenja u CERN-u nisu se poklapali sa vrednostima koje su predviđale teorije.

Kako prenosi „Jutarnji list“, slavlja ni panike ipak nije bilo, jer se odstupanje moglo objasniti i mogućom greškom pri merenju, ili čistom statističkom anomalijom.

Pouzdanost rezultata bila je daleko od „5 sigma“, odnosno pet standardnih devijacija daleko od proseka, standarda u fizici koji znači da su šanse da je rezultat statistička slučajnost manje od 1 u 3,5 miliona.

Seljenje eksperimenta

Ispitivanje su potom preuzeli američki naučnici u „Nacionalnoj laboratoriji Brukheven“. Njihov eksperiment okončan je 2001, a anomalija koju su izmerili dostigla je nivo pouzdanosti od 3,7 sigma — šansa da je rezultat bio slučajan pala je na 1,4 odsto.

Eksperiment je potom doslovno preseljen u Fermilab — ceo magnetni prsten od 14 metara koji se koristio u merenju prenesen je sa Long Ajlanda u laboratoriju nedaleko od Čikaga gde je sva oprema obnovljena i unapređena, pa je eksperiment nastavljen 2015.

Najnoviji nedavno objavljeni rezultati Fermilaba, potvrdili su postojanje anomalije i podigli pouzdanost rezultata na nivo od 4,2 sigma — verovatnoća da se radi o slučajnosti sada je samo 0,3 odsto.

Brojni fizičari izuzetno su uzbuđeni zbog ovog rezultata, jer ozbiljno ukazuje na postojanje teoretske rupe u standardnom modelu koji je do sada najpotpunija i najtačnija teorija o subatomskim česticama i fundamentalnim silama koju su fizičari razvili.

A bilo kakva anomalija u standardnom modelu sa sobom nosi nadu rešenja puno većeg problema u fizici.

Ono što je za subatomske čestice standardni model, to je za makroskopski svemir — planete, zvezde i galaksije — Ajnštajnova opšta teorija relativnosti. I jedna i druga teorija najbolje su dosad u opisivanju fenomena kojima se bave, njihova predviđanja temeljno su potvrđena eksperimentima, i prema našim saznanjima savršeno opisuju svemir u kojem se nalazimo.

„Teorija svega“

Jedini je problem je, pak, u tome što su te dve teorije u međusobnoj kontradikciji.

Naime, standardni model ne može da objasni gravitaciju, a kvantna fizika standardnog modela „ne sluša“ zakonitosti teorije relativnosti. Fizičari stoga već više od veka tragaju za „teorijom svega“, koja bi povezala kvantnu fiziku i gravitaciju, ali već decenijama manje-više tapkaju u mestu.

Mion je čestica iz porodice leptona, znatno masivniji „brat“ elektrona, s kojim deli većinu svojstva, poput električnog naboja i spina. Poput elektrona i drugih nabijenih čestica, i mion se ponaša poput magneta koji se vrti, a snaga njegovog magnetnog polja i frekvencija rotacije opisuju se takozvanim „g faktorom“.

Prema standardnom modelu, g faktor miona morao bi da bude nešto malo veći od 2, kada se pobroje sve moguće interakcije s virtualnim česticama koje predviđa standardni model.

Eksperiment na Fermilabu upravo se zato zove „Mion g-2“, jer su naučnici merili koliko je tačno g faktor miona veći od 2. Rezultat koji su dobili za g faktor miona — 2,00233184122 — za tačno 0,00116592061 veći je od onog kojeg predviđa standardni model.

