Naučnici najavili skoro otkrivanje znakova života na drugim planetama

NASA Svemirski teleskop Džejms Veb (JVST), naslednik Habla, mogao bi da otkrije znakove života na drugim planetama u narednih pet do 10 godina, tvrdi Kapris Filips, doktorant na Državnom univerzitetu u Ohaju.

Prema prvim proračunima, posle lansiranja u oktobru 2021. godine posle višegodišnjih odlaganja, novi vrhunski teleskop mogao bi čovečanstvu da omogući otkrivanje znakova života na udaljenim planetama za samo 60 sati.

„Ono što me je zaista iznenadilo u rezultatima je to što ćemo u narednih pet do 10 godina možda realno pronaći znakove života na drugim planetama“, rekla je Kapris Filips, studentkinja postdiplomskih studija na Državnom univerzitetu u Ohaju.

Filipsova bi trebalo da prisustvuje aprilskom sastanku u nedelju na kome bi se razgovaralo o tome kako bi novo „oko na nebu“ moglo da otkrije bioznake na udaljenim gasovitim patuljastim planetama, koje uključuju i super-Zemlje i mini-Neptune.

A million mile trip into space requires careful packing. 🧳 Engineers have successfully folded and packed #NASAWebb's sunshield — a heat protector the size of a tennis court. Read more about Webb's latest update at @northropgrumman: https://t.co/m0debfql4M pic.twitter.com/pzX3swlxqU — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 7, 2021

​Filipsova je izračunala da bi, kad Svemirski teleskop Džejms Veb počne da radi nakon očekivanog lansiranja u oktobru, mogao da otkrije tragove amonijaka na šest planeta patuljaka sa gasom za samo nekoliko orbita.

Prisustvo amonijaka jedan je od potencijalnih bioloških potpisa koje astrobiolozi uzimaju u obzir u potrazi za životom u svemiru, ali poboljšana infracrvena rezolucija i osetljivost JVST-a i širi spektar istraživačkih senzora dugog dometa pružiće čovečanstvu neviđen pogled na svemir.

​Patuljci sa plinom su među mnogim pretendentima koji bi mogli ugostiti prvi život sa kojim bi se čovečanstvo moglo susresti izvan naše planete, a JVST bi mogao biti alat koji nas dovodi u novu eru istraživanja svemira.

Using a Deep Space Network emulator, Webb completed an important test simulating the process of sending and receiving data from its scientific instruments in early 2021. Read more: https://t.co/OH893c8zpU pic.twitter.com/8TyJZ03j97 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 14, 2021

Filipsova i njene kolege već su napravili rang listu najboljih kandidata za inspekciju visoko naprednog teleskopa, na osnovu procenjene oblačnosti, hemijskog sastava i atmosferskih uslova.

Happy #WorldArtDay! 🎨 Launching later this year, #NASAWebb is an awe-inspiring blend of engineering, science & art. This video tribute features some of the beautiful #JWSTArt you've sent us. ❤️ See our complete gallery: https://t.co/y57POSQEbm pic.twitter.com/ezaZz9TWOK — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 15, 2021

​„Čovečanstvo postavlja pitanja: Da li smo sami? Šta je život? Ima li života sličnog našem negde drugde? Moje istraživanje sugeriše da prvi put imamo naučno znanje i tehnološke mogućnosti da realno počnemo da pronalazimo odgovore na ova pitanja“, kaže Filipsova.

JVST će zaviriti u daleku prošlost posmatrajući daleke galaksije i druge udaljene objekte u svemiru, a čak i ako ne nađe vanzemaljske znakove života, pomoći će čovečanstvu da odgovori na druga pitanja o poreklu i prirodi svemira, prenosi RT.

(Sputnjik)

