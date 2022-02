Naučnici oduševljeni: Na Mesecu pronađene misteriozne staklene lopte (foto)

Kineski rover „Jutu 2“ otkrio je nekoliko misterioznih, providnih staklenih globula na suprotnoj strani Meseca, a naučnici kažu da nisu nalik bilo kom mineralu koji su ranije otkrili na površini Meseca.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu „Sajens buletin“, istraživači su pregledali slike napravljene panoramskom kamerom na roveru i pronašli mnoge sferične staklaste kugle veličine nekoliko centimetara i u obliku bučica.

„Globule nas jednostavno oduševljavaju, pošto su jedinstvene na Mesecu“, rekao je dr Džijong Sjao, vođa studije sa Univerziteta Sun Jat-sen u Kini.

Istraživači, uključujući astronaute misije „Apolo“, koji su pronašli i procenili minerale na Mesecu poput tektita i mikrotektita koji su nastali udarima asteroida, meteorita i drugih svemirskih stena, rekli su da su oni uglavnom „tamni, neprozirni i bogati delovima klastičnih stena“.

Nisu očekivali da će videti prozirne staklene globule u regionu sletanja Čang’E-4, dodali su.

Najmanje dve takve kugle su prvobitno pronađene na ruti rovera ‚Jutu 2“, dugačkoj manje od 700 metara, tokom prvih 12 lunarnih dana, a još dva moguća slučaja čekala su potvrdu zbog neadekvatne rezolucije slike, rekli su naučnici.

Istraživači su zatim pokušali da pronađu poreklo ovih globula na osnovu njihove boje, morfologije, geometrije i moguće starosti izloženosti i pomoću kritičnih stopa hlađenja prilikom kristalizacije za različite vrste poznatih lunarnih stena.

Kažu da su globule „prilično konzistentne“, sa formiranjem od udaraca, što ukazuje da su stakla formirana od osnovnih materijala siromašnih gvožđem.

