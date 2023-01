Naučnici ostali zaprepašćeni kad su otkrili koji znak se pojavljuje 24 sata pre smrti

Znamo li šta se dešava neposredno pre nego što osoba umre i da li se taj trenutak može prepoznati?

Jedan stručnjak otkrio je koji znak se pojavljuje 24 sata pre smrti, piše „Njujork post“.

Ovaj fenomen se javlja kada osoba ne može da guta. Osoba koja je blizu smrti disaće drugačije, a taj zvuk je deo tog fenomena, kaže dr Daniel Murrell, sa američkog univerziteta u Alabami. Iako je zvuk užasan, lekari uveravaju da osoba ne oseća bol.

U takvim slučajevima, medicinsko osoblje može pomoći i ublažiti tegobu pacijenta tako što će ga okrenuti na bok kako bi mu očistili disajne puteve.

Drugi znaci koji ukazuju na brzu smrt su: zbunjenost, često zevanje da bi se dobilo više kiseonika, gubitak svesti i vraćanje iste, inkontinencija, promena mirisa tela, uznemirenost, tamne modrice, ljuštenje kože.

Prošle godine neurolog dr Kameron Šo otkrio je šta se dešava 30 sekundi pre nego što neko umre. Kaže da u prvih 10 do 20 sekundi gubimo osećaj za sebe, gubimo smisao za humor i sposobnost razmišljanja. On tvrdi da zaista postoji svetlo na kraju tunela, ali to ne mora da znači da postoji život posle smrti.

,,Znamo da se ova pojava javlja u trenutku kada mozak više ne dobija kiseonik“, naglasio je on.

On dodaje da će u tom trenutku čovek zaista razmišljati o svom životu i nekim uspomenama i činiće mu se da mu život leti pred očima. A sva vantelesna iskustva nisu stvarna, to je samo trik našeg mozga, naglašava on.

