Naučnici otkrili najveću biljku na svetu, tri puta veća od Menhetna (foto)

Najveća poznata biljka na Zemlji, morska trava koja je tri puta veća od Menhetna, otkrivena je kod obale Australije, prenosi BBC.

When I was sampling the #seagrass meadows in #SharkBay for this project we never expected this to be the outcome! Incredible results well done team! @SeagrassLiz@jane_edgeloe@_MBreedhttps://t.co/iRAx6EVvhY

— Rachel Austin (@Rachel_Austin_) June 1, 2022