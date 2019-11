Naučnici otkrili vodu na kometi koja potiče izvan sunčevog sistema (video)

Dosadašnji dokazi upućuju na to da izvan našeg Sunčevog sistema, u dalekim prostranstvima svemira, ima mnogo vode. Potvrda te teorije nije baš jednostavna, za to bismo trebali putovati milijardama i milijardama kilometara – osim ako voda iz drugih zvezdanih sistema ne dođe do nas.

Prema najnovijoj analizi kometa 2I/Borisova, predanoj časopisu „The Astrophysical Journal Letters“, ovaj međuzvezdani komet ispušta vodenu paru, odnosno vodu nastalu oko druge zvezde.

Ovo otkriće nam daje informacije o jezgri komete, elementima i spojevima koje izbacuje te o zvezdanom disku iz kojeg je nastao, piše Science Alert. Komete su nestabilne, isparavaju, i odražavaju uslove koji su prisutni u regionu protosolarnog diska u kojoj su nastale. Zato nam proučavanje isparavajućih elemenata komete omogućuje da bolje razumemo fizičke i hemijske procese koji se događaju tokom formiranja planeta, napisali su astrofizičari u svom istraživanju.

„Proučavanjem isparljivog sastava međuzvezdanoe komete 2I/Borisov dobijamo priliku da proučavamo kako izgledaju fizikalni i hemijski procesi oko drugih zvezda, odnosno izvan našeg Sunčevog sistema“, dodali su.

Osim što su Adam Mekej (McKay) i njegove kolege iz NASA-inog instituta „Goddard Space Flight Center“ spektroskopskom analizom utvrdili koliko vode ispušta 2I / Borisov, druge analize su otkrile da međuzvezdani kometa takođeproizvodi cijanid i dvoatomski ugljenik; dvije materije uobičajene kod kometa unutar našeg Sunčevog sistema.

Na temelju tih analiza, smatraju naučnici, kometa koja je nastala kod neke druge zvezde vrlo nalikuje kometama Sunčevog sistema. Što je dobar znak jer to znači da uslovi unutar našeg sistema nisu jedinstveni te bi negde daleko moglo biti i drugih zemalja na kojima bi moglo biti života.

Kometu 2I/Borisov otkrio je 30. avgusta ove godine amater astronom Genadij Borisov koji je promatrao svemir iz krimskog opservatorija, prenose mediji.