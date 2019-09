Naučnici pronašli potonuli kontinent, duboko ispod Balkana (foto)

Ugledni časopis Sajens (Science) objavio je članak o kontinentu nastalom pre više od 100 miliona godina, koji su naučnici nazvali Velika Adrija (Greater Adria) a koji se prostirao današnjim prostorom od Alpa sve do Irana.

Kontinent je u velikim tektonskim pomeranjima potonuo, a najvecim delom nalazio se na prostoru današnje južne Europe. Pojednostavljeno, izgubljeni kontinent Velika Adrija (ili Veliki Jadran) nalazi se duboko ispod Balkana.

Velika Adrija je, kako tvrde stručnjaci, formirana pre gotovo četvrt milijarde godina kada se odvojila od južnog superkontinenta Gondvane, koji je tada na okupu držao današnju Afriku, Južnu Ameriku, Antarktik, Australiju, Indijski potkontinent i Arapsko poluostrvo, prenosi B92.net.

