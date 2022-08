Naučnici prvi put zabeležili zvuke koje ispuštaju raže (video)

Kitovi pevaju, delfini zvižde, škampi ispuštaju zvuke slične pucketanju, a što se tiče raža naučnici su do skoro mislili da su ta stvorenja nema.

Video-snimci otkrivaju da najmanje dve vrste raža — Urogymnus granulatus i Pastinachus ater — iz Indo-Pacifika proizvode karakteristične i upečatljive zvuke.

Morski biolog i vođa studije Lahlan Feterplejs navodi da je njihovo kliktanje prilikom snimanja u jednom trenutku postalo toliko bučno da je fotograf ispustio kameru. Otkriće verovatno ne bi predstavljalo toliko iznenađenje za naučnike i ronioce da nisu proveli toliko vremena sa ovim životinjama u vodi, misleći da ne ispuštaju nikakve zvuke.

Kako raža pravi zvuk?

Pre nego što su objavljeni rezultati najnovije studije, jedino pominjanje ovih „klikova“ se može naći među podacima iz istraživanja sprovedenog 1970. godine, kada su naučnici ispitivali ponašanje kravljih raža u zatočeništvu. Tom prilikom su ustanovili da one ispuštaju oštre i kratke klikove, ali tek nakon što su ih stimulisali. Međutim, iako sada imamo nepobitan dokaz da i raže u divljini proizvode zvuke, nikome nije jasno na koji način.

„One nemaju glasne žice i ne postoji jasan mehanizam koji ukazuje kako to rade“, objašnjava Feterplejs.

Ipak, istraživački tim je uočio na snimku, da prilikom ispuštanja zvukova dolazi do skupljanja rupa na njenoj glavi — što sugeriše da riba stvara neku vrstu trenja između disajnih puteva i okolnog tkiva. Takođe je moguće da prave vakuum — kao kada ljudi cokću jezikom. Šta god da se dešava, verovatno će uskoro biti otkriveno, jer naučnici već sad planiraju studije kako bi detaljnije ispitali anatomiju ovih morskih stvorenja.

Šta pokušavaju da kažu?

Feterplejs i njegov tim su za potrebe studije analizirali koliki je opseg ražinog sluha. Nakon čega je utvrđeno kako one mogu da čuju zvuke koje proizvode, što može sugerisati da je ovo možda i neki vid komunikacije među njima. Paralelno sa ovim analizama oni su ispitivali i da li koralne i limun ajkule — na čijem meniju se nalaze ove raže, takođe čuju ove klikove. Odgovor je da. Sve ovo ukazuje da oni imaju određenu svrhu i služe kao vid upozorenja grabljivicama koje se približavaju.

Međutim, postoji još jedna mogućnost.

Prilikom istraživanja u zalivu Džefri u Australiji, fotograf i koautor studije Havijer Delgado Esteban je uočio kako one ove zvuke najverovatnije koriste i kako bi pozvale pojačanje. Jednom prilikom dok je ronio sa njima, čuo je mladu ražu kako proizvodi klikove nakon čega su joj se pridružilo još nekoliko njih.

Ekolog Odri Lubi sa Univerziteta na Floridi, objašnjava zašto karakteristični zvukovi do sada nisu zabeleženi. Ona veruje da za to najverovatnije postoji nekoliko razloga, među kojima su mogućnost ispuštanja u određeno doba godine ili vreme, kao i da postoji verovatnoća da to rade samo određene vrste, prenela je „Nacionalna geografija“.

„One su jako teške za proučavanje jer su veoma pokretne i skoro neuhvatljive“, dodala je ona.

(Sputnjik)

