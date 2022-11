Naučno dokazano: Ove žene imaju NAJVEĆE GRUDI NA SVETU!

Na osnovu poslednjih podataka World Population Review najveće grudi na svetu imaju Amerikanke – one u proseku nose C korpe, a prate ih Venecuelanke, Kolumbijke i Šveđanke, koje variraju između B i C.

Zanimljivo je da je već drugi put napravljena studija na temu: „Koje žene imaju najveće, a koje najmanje grudi na svetu?“

Prvi put je studija sprovedena 2016. godine, a u časopisu „The Journal of Female Health Sciences“ su objavljeni razultati.

U najnovijoj studiji je učestvovalo 400.000 žena iz 108 zemalja širom sveta, a istraživanje je kreirano za svrhe marketinških agencija u domenu modnih industrija.

I dok najveće grudi imaju Amerikanke – u proseku su im obe teške 5,7 kg, žene iz Švajcarske imaju najmanje grudi od ostatka sveta.

