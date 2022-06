Ne bacajte ova deo lubenice, ne znate koliko je koristan za negu kože i lica – evo kako se koristi

Osim što je zdrava za organizam, lubenica ima višestruke koristi i kad je u pitanju nega kože. Doprinosi njenoj hidrataciji, ali i elastičnosti, zbog čega bi trebalo da je uvrstite u svoju rutinu dok joj je sezona.

Lubenica sadrži niz esencijalnih vitamina i antioksidanasa koji podstiču zdravlje kože.

– Lubenica sadrži vitamin A, C i E, kao i puno vode, što zajedno podstiče hidrataciju kože i stimulaciju kolagena – kaže sertifikovani dermatolog i estetski hirurg u Nju Džerziju, Adriana Lombardi.

1. Dugovečnost kože

Ključna prednost lubenice za negu kože je njena sposobnost podsticanja proizvodnje kolagena zahvaljujući vitaminu C.

– Podstiče proizvodnju kolagena, čime zadebljava kožu i smanjuje fine bore – objašnjava dermatolog Debra Džaliman, iz Njujorka.

Osim što stimuliše kolagen, pokazalo se i da vitamin C ujedno stabilizuje kolagen, što mu daje dugotrajnost. Dakle, ne samo da vitamin C smanjuje fine linije i bore, već ujedno sprečava njohovo vraćanje.

2. Hidratacija kože

Nije tajna da lubenica sadrži veliku koncentraciju vode, zbog čega i deluje osvežavajuće na organizam. Pritom, vitamin E i vitamin C takođe imaju hidratantne prednosti. Dok je vitamin E poznat po svojim svojstvima hidratacije, pokazalo se da vitamin C istovremeno smanjuje gubitak vlage. Jednostavno, vitamin E osigurava vlagu, dok vitamin C pomaže da se ona “zaključa” u kožu.

3. Štiti od slobodnih radikala

Prednosti vitamina C i E za negu kože su raznolike, ujedno imaju moć da smanje učinak foto – oštećenja. Antioksidativna svojstva vitamina E mogu čak da pruže zaštitu od oštećenja slobodnim radikalima, nastalih od posledica sunčanja, odnosno UV zračenja.

4. Smirivanje kože

– Korica lubenice ima protivupalna svojstva koja pomažu u ublažavanju upalnih procesa. To znači da se lubenica može koristiti kao maska za hlađenje lica, te na kožu s rozaceom ili opekotinama od sunca – kaže Lombardi

Za raliku od ostalih prednosti nege kože, najjednostavniji način za smirivanje kože lubenicom je maska. Taj proces je vrlo jednostavan, treba da uklonite ružičasto meso, da stavite koru u frižider, te da je nakon desetak minuta isečete i prislonite na mesta koja su crvena ili nadražena, prenosi Objektiv.

Evo kako sve možete da iskoristite lubenicu:

Kao tonik

Iako ovo nije najčešća upotreba lubenice, neki brendovi nude tonike s lubenicom za ujednačavanje kože. Minimalizuju nepravilnosti i mrlje, kao što je hiperpigmentacija.

Kao hidrantnu kremu

Zahvaljujući svojim izuzetnim hidrantnim svojstvima, lubenica u dnevnoj kremi pravi razliku. Brendovi je u dnevnim kremama kombinuju s ekstraktom ploda krastavca, koji takođe ima veliku moć hidratacije kože. Ako dodaju ekstrakt kore vrbe, krema ima svojstvo prirodnog pilinga. Koža postaje glatka i ujednačena.

Kao masku za lice

Kao što smo spomenuli, koru lubenice možete da koristite i kao masku za lice. No, osim toga, ovo voće je odličan dodatak mnogim proizvodima za negu kože, uključujući maske koje su namenjene večernjem korišćenju.

Kao hidrantnu kremu za celo telo

Ovo voće bogato antioksidansima nije samo odlično za lice, već je ujedno odličan dodatak losionima za celo telo. Sadrži sastojke koji koži daju niz hranljivih prednosti – tu su citrulin i polisaharidi za zadržavanje vode, vitamin B5 za glatku kožu, kao i trisaharidi za poboljšanje funkcije epiderma kože.

