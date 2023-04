Nećete verovati, ali ceo život konzerve otvarate pogrešno: Pogledajte kako se to zapravo radi

Šta biste rekli kada bi otkrili da ceo život pogrešno koristite, odnosno otvarate konzerve? To je predmet s kojim se susrećete od malena, ali ipak ga ne koristite pravilno…

Konzerve su obično metalne posude s hermetički zatvorenim poklopcem kako bi se očuvala svežina hrane ili pića. Većina metalnih konzervi ima unutrašnji rub koji se može probušiti pomoću otvarača za konzerve ili noža, vrlo je važno biti oprezan prilikom otvaranja i paziti da se ne povredite na ivicama ili ostacima poklopca.

Na popularnom Tviter profilu, Today year’s old, jedna je žena objavila video na kojem otvara konzervu pomoću sntntna (to je zaista reč za malu kukicu ili otvarač na konzervama).

Starting to think I just don’t have any common sense pic.twitter.com/E000MoIBvl

— Today Years Old (@todayyearsoldig) April 28, 2023