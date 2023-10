Neko 20, a neko samo 3: Koliko boja vidite na slici koja je zbunila mnoge? (foto)

Nedavno je na društvenim mrežama ponovo postala viralna „nemoguća optička iluzija sa bojama“ koja je iznova zbunila korisnike. Na ilustraciji se nalazi više nijansi ljubičaste boje i korisnik koji je postavio na Tviter pitao je druge koliko boja na njoj vide, ali sigurno nije pomislio da će pokrenuti lavinu od nekoliko desetina hiljada komentara.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ

— jungkook's attorney 🍓⁷ 🇵🇸 (@0UTR0EG0) February 4, 2021