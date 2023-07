Neko je paraglajderom prošao iznad vrha piramide: Ono što je tamo snimio šokiraće sve

Tviterom opet kruži snimak čoveka koji padobranom ili paraglajderom leti iznad piramida u Gizi, a posebno je interesantan trenutak kada prelazi iznad samog vrha jedne od egipatskih znamenitosti.

The pyramids from above

By paraglider Yanis Terzis pic.twitter.com/jB6dEF4mGt

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 14, 2023