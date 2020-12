Nemački pilot ‘iscrtao’ na nebu špric dug 70 kilometara (foto)

Nemački pilot Sami Kramer neposredno pre Božića vinuo se u nebo i tamo „iscrtao“ džinovsko špric, želeći da na taj način podseti ljude na početak kampanje vakcinisanja protiv covida-19 u Evropi.

German pilot makes point with syringe in the sky https://t.co/n5ZJd5GOM0 pic.twitter.com/AIRBg90XUz

— Reuters (@Reuters) December 27, 2020