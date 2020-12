Nemaju ni imena: Ovo su četiri najmisterioznije podmornice na svetu

Četiri tajne podmornice Kine, Pakistana i Severne Koreje nemaju prava imena, a primećene su proučavanjem satelitskih snimaka, navodi se na portalu „Kovert šors“.

Prva na listi je kineska podmornica koja nema palubu. Ona je porinuta 2019. godine, piše „H I Sutton“. Podmornica je praktično ravna na vrhu. Po jednoj teoriji podmornica je bez posade, ako je to tačno, onda je kineska podmornica najveće podvodno bespilotno vozilo na svetu. Najverovatnije je to eksperimentalni model.

#SubFriday Submarines, as a rule, are cloaked in secrecy. But some more than others. Here are the 4 types of submarine we don’t even know the name of. https://t.co/aC9J6svW6D#Navy #OSINT #China #Pakistan #dprk pic.twitter.com/7OgmuMaMxl

— H I Sutton (@CovertShores) November 27, 2020