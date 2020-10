Neobičan fenomen snimljen iznad planine Rtanj (foto)

Fenomenalna slika snimljena je iznad čuvene planine Rtanj. Nad planinom sija ogroman sunčani oreol. Ljudima nije mnogo trebalo da počnu da dele ovu sliku na društvenim mrežama i pripisuju neobičan fenomen nadaleko poznatim mističnim pričama o planini piramidalnog oblika. Zapravo, za ovu neobičnu scenu postoji naučno objašnjenje.

Sunčev oreol, to jest, Sunčev halo potiče od grčke reči „halos“ i prestavlja optički fenomen koji nastaje kada dnevna svetlost obasja kristale koji se nalaze u našoj atmosferi. Oreoli svetlosti mogu da imaju više oblika, od prstenja bele boje do lukova, pa sve do svetlosnih tačaka na nebu.

Sunčev halo i Rtanj danas. Gepostet von Svemir am Sonntag, 11. Oktober 2020

Mnogi se vide oko Sunca ili Meseca mada postoje zabeleženi slučajevi da se odsjaj pokazuje na suprotnoj strani neba od nebeskog tela o koje se svetlost odbija.

Sunčev halo nije jedini poznat svetlosni fenomen, postoje i stubovi svetlosti ali i takozvana dijamantska prašina koja formira svetlucanje čitavog neba, često u hladnijim predelima.

Ledeni kristali u atmosferi se ponašaju kao prizme i ogledala i u odnosu na to kako prelamaju svetlost izgledaće i oreol koji se oko njih javlja, prenosi Blic.

Sunčev oreol je inače poznat u meteorologiji kao predznak kiše i veruje se da jaka kiša nastupa oko 24 sata nakon što se ukaže na nebu. Zanimljivo je i da je RHMZ upravo to i najavio i to u narednih 48 sati, a vreme će u pojedinim momentima biti smatrano i za opasno.

(Sputnjik)

