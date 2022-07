Neprocenjivo blago izvađeno iz mora posle više od tri veka (foto)

Pomorski arheolozi otkrili su neprocenjivo blago koje je davno izgubljeno ispod talasa mora kod Bahama.

Španska galija krcata blagom, koja je potonula kod obale Bahama 1656. godine, do sada je bila san arheologa širom sveta, ali je najnovija ekspedicija uspela pronađe delić neprocenjivog tovara.

Amajlije i ogrlice ukrašene dragim kamenjem, zlatni lanci i novčići neprocenjive vrednosti konačno su posle tri i po veka izvađeni sa dna mora.

Galija „Nuestra Señora de las Maravillas“ je potonula oko 70 kilometara daleko od zapadne obale Bahama, ali je blago iz nje završilo rasuto kilometrima daleko od mesta gde ju je more progutalo.

Organizacija „Allen Exploration“, u saradnji sa bahamskim i američkim arheolozima i roniocima, dobila je od vlade Bahama dozvolu da u naučne svrhe istraži olupinu i sve što pronađe biće izloženo u novom muzeju te ostrvske države.

Zlatni filigranski lanac za brojnim motivima je jedan od otkrivenih predmeta koji ukazuju na to da je tovar bio namenjen izuzetno bogatim aristokratama, a vrlo moguće i visokim slojevima plemstva.

Tu je i ogrlica sa zlatnom amajlijom krsta Svetog Jakova koji su nosili hodočasnici u Galiciju. Pronalazak je takođe povezan sa vojno-religijskim viteškim redom Svetog Jakova, čiji su članovi štitili hodočasnike i učestvovali u španskoj pomorskoj trgovini.

Inca Gold?

