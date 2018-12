Neverovatno očuvan: Arheolozi pronašli okamenjene ostatke konja kod Pompeje

Arheolozi su pronašli okamenjene ostatke upregnutog konja i sedla u štali drevne vile u predgrađu Pompeje.

Direktor arheološkog parka u Pompeji Masimo Osana rekao je za italijansku agenciju ANSA da je vila pripadala visoko pozicioniranom rimskom vojnom zvaničniku, možda čak i generalu.

Breaking news of more incredible discoveries at #Pompeii from @MassimoOsanna of the identification of a horse belonging to a Roman magistrate @pompeii_sites https://t.co/1rTHNaVp18

— Stephen Kay (@stephenjohnkay) December 23, 2018