Nezgodno ime: Niko mu ne veruje da se zaista tako zove, čak mu je i Fejsbuk ukinuo profil

Australijanac poreklom iz Vijetnama Phuc Dat Bich bio je prisiljen da na društvene mreže postavi fotografiju svog pasoša kako bi dokazao svoj identitet. Naime, njegovo ime u internetskom slengu na engleskom jeziku znači krajnje vulgaran izraz zbog čega mu je Fejsbuk već u nekoliko navrata blokirao profil.

Međutim, on se zaista zove tako, s tim da se njegovo ime izgovara nešto drugačije nego što bi govornici engleskog na prvu pomislili.

A man named Phuc Dat Bich is frustrated over the hassle his name is causing https://t.co/bhfVnntmM3 pic.twitter.com/94Zr8pKTTX — BuzzFeed (@BuzzFeed) November 22, 2015

‘Zaista je iritantno da niko ne želi da mi veruje da je to moje pravo ime’, napisao je pre nekoliko godina uz fotografiju svog pasoša, koja se vrlo brzo raširila po internetu.

‘Optužuju me da koristim lažno ime i to me jako vređa’, dodao je ovaj momak i zapitao se događa li mu se to samo zato što je Azijat.

‘Fejsbuk me nekoliko puta blokirao i prisilio me da im dam svoje ‘pravo’ ime pa evo slike kao dokaza. To je moje ime. Srdačno vaš, Phuc Dat Bich’, napisao je.

Independent piše da to nije prvi put da je Fejsbuk blokirao nekoga zbog ‘sumnjivog’ imena.

Tako je gospođa Isis Anchalee nedavno ostala bez profila na ovoj društvenoj mreži jer su je povezali s Islamskom državom, koja je poznata i po skraćenici ISIL.

Phuc Dat Bich je u međuvremenu dobio izvinjenje od Fejsbuka i sada ponovno ima svoj profil.

