Nije za dekoraciju: Znate li zašto u restoranima na vrh jela stavljaju komadić peršuna

Sigurno ste primetili da u većini restorana na tanjiru se na vrhu obroka obavezno nađe i list peršuna. Kako većina ljudi smatra da je tu zbog dekoracije, peršun jednostavno ostave na tanjiru. Međutim, bolja ideja je da ga polako grickamo.

Osim što čisti nepce, peršun neutrališe neprijatne, koji ostanu nakon aromatičnih jela.

Osvežavanje daha grickanjem svežeg peršuna seže još u doba starih Rimljana. Oni su nakon jela umeli da grickaju peršun. Moguće da je to jedan od razloga zašto je nastao običaj stavljanja komada ove biljke na tanjire u mnogim restoranima širom sveta.

Drugi razlog je dekoracija jela, a navodno je to poteklo od mesara u davnim vremenima koji su oko svežeg ili pečenog mesa stavljali i peršun kako bi hrana bila primamljivija kupcima. Kasnije su restorani to počeli da kopiraju. Do 1915. godine gotovo u svakom restoranu na tanjir se stavljao peršun.

Nekim gostima to je umelo da smeta, jer su sumnjali da su dobili komad biljke, koja je pre toga bila na tuđem tanjiru.

Naravno, treći razlog zašto se peršun nađe na serviranom obroku je poboljšavanje ukusa hrani, no u tom slučaju najčešće se nasecka pa pospe po jelu koje je već na tanjiru, piše 24sata.hr.

Zašto je peršun dobar za sveži dah?

U peršunu se nalazi visoka koncentracija hlorofila, a upravo on uništava bakterije u ustima. One počinju da se razvijaju nakon jela, a to je direktan uzrok lošeg zadaha.

Peršun je posebno dobro sažvakati nakon konzumiranja belog ili crnog luka. Osim peršuna, pomaže i sveža menta, bosiljak i ruzmarin.

Još neke prednosti ove biljke:

deluje kao antioksidans

pomaže u podmlađivanju kože

pročišćava telo od toksina

otapa višak masnoća u telu

čisti bubrege

deluje protivupalno

jača imunitet

sadrži veliku koncentraciju vitamina C

sadrži mnoge minerale

