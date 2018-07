Nije za one sa slabim srcem: Slavne, SEKSI Hrvatice OVAKO proslavile pobedu „vatrenih“ (foto)

Bravooooo, čestitam od sveg srca cijeloj reprezentaciji na hrabrosti i ustrajnosti. Tako se postaje prvak svijeta. Neka tako bude i u nedjelju ❤️ #worldcup2018 #croatia #worldcupfinal #tb #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jul 11, 2018 at 2:22pm PDT