Nije za prosečne: NASA objavila mozgalicu koju retko ko može da reši, možete li vi? (VIDEO)

NASA je svojevremeno objavila zabavnu zagonetku povodom proslave 50. godišnjice sletanja na Mesec i tako zadala muke mnogima na društvenim mrežama.

NASA je na Tviteru istom mozgalicom, osim misije Apollo, obeležila i Svetski dan emodžija.

„Jeste li znali da su sva tri astronauta iz misije Apollo rođena iste godine? Rešite zagonetku kako biste shvatili kad su rođeni“, napisali su.

Happy #WorldEmojiDay! We're putting an #Apollo50th twist on our celebration 🎉 with an emoji math puzzle.

Did you know that all 3 Apollo 11 astronauts 👨‍🚀 👨‍🚀 👨‍🚀 were born in the same year? Solve the puzzle to figure out when they were born! pic.twitter.com/f0AsLIRxJj

— NASA STEM (@NASASTEM) July 17, 2019