Nikad se niste upitali zašto je sneg baš bele boje

Kada sneg padne, svet pobeli, dok su voda i led bezbojni. Kako bezbojna voda dobije belu boju i zašto je sneg beo, odgovara profesor fizike Kenet Libreht sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju.

Kenet Libreht je i autor sajta snowcrystals.com, posvećenog fizici snega.

„Ako uzmete parče stakla, koje je takođe providno, udarite ga čekićem i smrvite u male parčiće stakla, oni će takođe biti beli“, kaže Libreht za „Lajvsajens“.

Objašnjava da je ključ u tome kakva je interakcija svetla sa površinom kakvo je staklo u odnosu na ono sa površinom sastavljenom od velikog broja komadića, a to se može primeniti i na sneg.

Kenneth Libbrecht studies the physics of snowflakes and captures them beautifully.

This is an ice crystal that forms in air that has a temperature near the freezing point of water.

Credit: Kenneth Libbrechthttps://t.co/HdoT9XkiVO#crystal #ice #meteorology #snowflake #winter pic.twitter.com/UA2fJ1CtgB

— SciencePhotoLibrary (@sciencephoto) January 11, 2021