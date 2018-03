Nikad viđeno: More izbacilo monstruma na obalu, niko ne zna šta je (video)

Na obalama australijske države Kvinslend pronađeno je telo neidentifikovane džinovske ribe. Telo je pronašao jedan par, dok je šetao plažom, prenose mediji u svetu

Džon i Rajli Lindholm kažu da je riba dugačka oko 1,5 metar do 1,7 metara, i da teži 150 do 170 kilograma.

Ipak, do sada niko nije uspeo da identifikuje ribu zato što se njeno telo u velikoj meri raspalo, preneo je ABC.

Fish and chips anyone? This mystery fish washed up on a beach on #Bundaberg's coast in #Qld:

