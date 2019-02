Nova fotografija dokazuje da su na Marsu nekada tekle reke (foto)

Sonda „Trace Gas Orbiter“ snimila je zapanjujuću fotografiju drevne rečne delte na Marsu, što je još jedan dokaz da je na površini Crvene planete nekada davno tekla voda.

#SpaceScience #ImageOfTheWeek : Grab your #3D glasses & dive into a river delta on #Mars ! 💦 This recent image was taken by @ExoMars_CaSSIS onboard our @ESA_TGO , currently investigating the planet’s atmosphere & mapping subsurface water-ice. #ScienceAtESA 📷 https://t.co/8v5iOWfmrZ pic.twitter.com/yy0doKpgLs

Panoramsku fotografiju kratera Ebersvalde na južnoj polulopti Marsa objavila je Evropska agencija za istraživanje svemira (Esa) i njene ruske kolege iz „Roskosmosa“.

Na levoj strani fotografije se jasno vidi rečna delta, koja umnogome podseća na deltu Nila u severnoj Africi.

Uprkos tome što voda u tečnom stanju na Marsu trenutno ne postoji, nova fotografija je još jedan od dokaza o evoluciji Crvene planete.

Did water flow on #Mars? The red planet has terrestrial features such as teardrop-shaped islands. These are similar to landscapes found on Earth and are all characteristic of erosion caused by the flow of liquid. pic.twitter.com/5IX2jzVJ10

— Antonio Paris (@AntonioParis) February 7, 2019