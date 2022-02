Nova studija: Najčudnije čudo evolucije više nije samo, naučnici otkrili još jednog predatora (foto)

Sa pet očiju, ustima okrenutim unazad i dugačkim trupom sa kandžama na mestu gde bi trebalo da bude nos, opabinija regalis je jedna od najčudnijih slavnih ličnosti kambrijskog perioda. U stvari, ovaj drevni stanovnik je toliko jedinstven da naučnici nikada nisu otkrili drugu vrstu u fosilnom zapisu koja se uklapa u njegovu porodicu. Do sada.

Upoznajte utauroru komosa — malu morsku životinju sa šiljastim repom koja je živela nekoliko miliona godina posle opabinije u sadašnjoj Severnoj Americi. Prvi put opisana 2008. godine, utaurora komosa je prvobitno klasifikovana kao rođaka strašnog predatora anomarokarisa sa kandžastim licem koji je terorisao kambrijska mora. Ali nova studija sugeriše da je utaurora ukomosa možda bila mnogo više od još jednog drevnog predatora.

With Steve Pates, @PlLife2 @cambriancritter @InvertebratePal in @RSocPublishing we describe the second ever opabiniid, a crown jewel of the Cambrian explosion from the Wheeler Fm, Utah! Featuring artwork by @franzanth ! https://t.co/TTyGY5To4z 1/4 pic.twitter.com/PSaemwEtKN

U radu objavljenom 9. februara u časopisu „Zbornik radova Kraljevskog društva B“, istraživači su ponovo ispitali jedini poznati fosil utaurore komosa, upoređujući ga sa više od 50 živih i izumrlih životinjskih primeraka. Tim je zaključio da je utaurora komosa skoro sigurno rođak opabinije — a ne rođak anomarokarisa — što utruroru komosa čini tek drugim članom opabinijine porodice ikada otkrivenim i prvim pronađenim posle više od 100 godina.

„Najčudnije čudo kambrije više ne stoji samo“, napisali su istraživači u svom radu.

Teror u kambrijskim morima

Od pre 541 miliona do 485 miliona godina, Zemljina mora su po prvi put procvetala biodiverzitetom. Ovo doba, koje se ponekad naziva i kambrijska eksplozija, bilo je kada su se rođaci svih velikih životinjskih grupa koje su danas žive prvi put pojavili u vodi. Kambrijska eksplozija je takođe dovela do razvoja prvih zaista strašnih predatora.

Te ubice-mesožderke poznate su kao radiodonti – što se odnosi na usta u obliku kružne testere na donjoj strani glave. Mnogi od njih — uključujući zloglasni anomalokaris — takođe su imali hvataljke, nalik na kandže na prednjim stranama glave, verovatno za grabljenje nesuđenog plena i isporuku ka gladnim ustima.

To celebrate the arrival of Utaurora comosa, here was the previously only known opabiniid, the famous Opabinia regalis in the new Dawn of Life Gallery at the @ROMtoronto back when it first opened in December. pic.twitter.com/6Jz5R7NQjE

— Vincent Cheng 🏳️‍🌈🦖 (@vjcheng) February 9, 2022