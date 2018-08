Novi teleskop prvi put ulovio misteriozni signal iz svemira, naučnici ne znaju odakle potiče

Novi radio teleskop u Kanadi uhvatio je nepoznat signal iz dalekog svemira, poznat pod nazivom FRB (Brzi radio talasi).

Teleskop nazvan CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) smešten u Britanskoj Kolumbiji, 25. juna po prvi put uhvatio je FRB signal frekvencije ispod 700 MHz i nazvao ga FRB 180725A.

