Novinarima odzvonilo… (foto)

Dok štampani mediji koji se bave privrednim temama, pre svega finansijama, smanjuju broj novinara sve se češće angažuju roboti, koji ne traže povišicu plate, ne žale se na prekovremeni rad, a mnogo su brži od svojih „ljudskih kolega“ kada treba saopštiti pad ili porast cena, prenosi američki Njujork tajms.

Vesti koje donose roboti su sve brojnije i sada je već trećina informacija koje emituje agencija za ekonomske vesti Blumberg njuz rezultat rada robota-novinara. Sistem koji koristi ovaj robot („Kiborg“) može da isporuči u najkraćem roku novinarima informacije koje se odnose na kvartalne prihode svih značajnijih američkih kompanija.

Robot može da razloži podatke na sve tražene elemente potrebne da bi se podneo izveštaj o prihodima i rashodima kompanija svakog kvartala. Ta vrsta izveštaja je, inače, među novinarima koji prate finansije veoma nepopularna jer je dosadna, a robot se nikom ne žali niti se mršti.

Robot na najbolji način pomaže Blumbergu u trci da bude prvi među konkurencijom, poput Rojtersa, koji mu je najveći konkurent.

