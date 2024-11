Numerolozi tvrde da čak i vaši inicijali mogu da otkriju kakva vas sudbina čeka!

Numerologija kaže da svako ime, odnosno slovo, nosi sa sobom određenu sudbinu, a prvo slovo imena otkriva karakter.

Svako slovo ima vrednost i može da otkriva naš karakter, sudbinu i budućnosti. Tako da na osnovu svojih inicijala, odnosno početnih slova vašeg imena i prezimena, možete saznati šta vas očekuje, kao i koje su tajne vaše ličnosti.

U slučaju da je značenje inicijala suprotno, to znači da u životu morate više da se potrudite da biste ostvarili ravnotežu i pronašli mir.

Pročitajte što znače vaši inicijali:

Slovo A – velika snaga. Svesno ili podsvesno, u poslovima i u ličnim odnosima, vi ste osoba koja voli da dominira. Ako iskoristite unutrašnju snagu, očekuju vas velike stvari.

Slovo B – jake emocije. Ovi ljudi ne rade ništa polovično – strastveni su, a ako vas vole, vole vas u potpunosti, bez granica. Teško kontroliršu svoje emocije, što bi im u budućnosti moglo uzrokovati nevolje, piše Sensa.

Slovo V – haos, nestabilnost. Vrlo ste impulsivni i reagirate na prvu loptu. Skloni ste stalnim promenama – kako stavova, tako i raspoloženja. Bez sklada ne možete ostvariti željeno.

Slovo G – suzdržanost, bliskost. Takvi pojedinci ne vole da pričaju o sebi niti svojim planovima. Empatični su i stidljivi. Njihova najveća kočnica je to što više razmišljaju o tuđim, a ne o svojim potrebama.

Slovo D – ovo su šarmantni i uticajni ljudi. To su po pravilu manipulatori i umetničke ličnosti. Vrlo su zavodljivi i vešti u komunikaciji. U budućnosti im se predviđa da postanu sjajne vođe.

Slovo Đ – vitalnost i otpornost. Ove osobe su ljudski feniksi – rađaju se iz pepela, odnosno iz svake nevolje ustaju jači nego ikada. To je njihova najveća snaga i šansa za uspešnu budućnost.

Slovo E – ovi ljudi su retko cenjeni. Uvek dobiju manje nego što zaslužuju. I na dobar i na loš način. Ako posmatraju život s optimistične strane, mogu učiniti velike stvari.

Slovo Ž – neukrotivi. Pobunjenici koji znaju da se izbore za svoje snove. Večni kršitelji zakona, kanona i pravila. Idu iznad granica i ne biraju sredstva kako bi ostvarili svoju životnu misiju.

Slovo Z – ljudi koji u inicijalima imaju ovo slovo neguju samopouzdanje i znaju kako da se izbore za svoje snove. Intuicija im je pojačana, pa lako predviđaju budućnost, što im dodatno pomaže.

Slovo I – duhovni ljudi. Oni rastu i razvijaju se tokom života. Ne bore se protiv sudbine, već rade za svoje dobro, a ono što nije u njihovoj moći – prepuštaju životu.

Slovo J – ljudi s ovim slovo uvek teže istini i pravdi. Oni imaju svoje ideale koje slede u životu i retko kad će ih prekršiti. Zbog svoje iskrenosti u budućnosti mogu izgraditi kvalitetne ljubavne i porodične odnose.

Slovo K – ovi ljudi mogu biti izuzetno pesimistični, što ih posebno sputava u budućnosti. Skloni su zamišljanju negativnog sleda događaja i dramatizuju bez razloga.

Slovo L – žrtvovanje, zavisnost. Oni žive radi drugih, ne vole da donose odluke jer ne veruju u sebe. Sve to ih sprečava da žive u skladu sa svojim unutrašnjim JA, pa često donose loše odluke i procene, posebno u ljubavi.

Slovo LJ – nežne osobe koje su savršeni ljubavnici i prijatelji. Njihovo je srce zlatno, ali znaju i kako da vole sebe. U budućnosti neće ostvariti puno materijalnog bogatstva, ali će zato biti okruženi ljubavlju.

Slovo M – ovi ljudi su izuzetno vredni i posvećeni svojim ciljevima. Veruju samo sebi i sopstvenoj proceni. Porodični su ljudi i uglavnom rade onaj posao koji vole. Ako ne izgube sebe, na životnom putovanju pratiće ih sreća.

Slovo N – lako učite i radoznali ste. Druželjubljivi ste i uvek u pokretu. Komunikativni ste, ali u poslu vas očekuju problemi jer ste neodlučni i želite sve da odradite odjednom. Sve će biti u redu ako ne budete brzopleti i nepromišljeni.

Slovo NJ – intuitivne i kreativne osobe koje biraju ljude, sredstva i svaki korak. Skloni su analizi, ali uglavnom su umetnički orijentisani. Plaši ih samoća, pa ulaze u pogrešne ljubavne odnose samo da ne bi ostali sami.

Slovo O – u životu ovih ljudi postoji ciklična priroda. Lako se prilagođavaju promenama. Po prirodi su flegmatični ljudi koji znaju da plivaju u talasima koje im sudbina donese.

Slovo P – oni su izvršitelji tuđe ili karmičke volje. Obično imaju važnu životnu misiju koju postižu. Oni nikada ne pokušavaju da promene svoj život ili sebe, već potpuno svoji koračaju prema ciljevima.

Slovo R – ovi ljudi su ratnici. Oni se brinu za svoje snove i znaju kako da žive. Često imaju izbore u životu, ali retko greše. Jedan od njihovih najvećih nedostataka jest manjak zahvalnosti. Kad bi nju uvežbali, živeli bi još srećnije.

Slovo S – osobe koje cene oproštaj, tolerantne su i razumeju svakoga. Zahvalni, iskreni i saosećajni. Neostvareni geniji. Imaju vatreni temperament, ali znaju kako da ga usmere i iskoristiti ga na pravi način.

Slovo T – talentiovani i pomalo egoistični. Takvi ljudi se više prilagođavaju sebi nego svojoj okolini. Oni cene večno ili veoma dugoročno. Često su grubi i nezahvalni, čak i na svoju štetu. Imaju kreativnu energiju, a najveća mana im je što se teško menjaju.

Slovo Ć – okrutnost i kategoričnost. Teško se menjaju, i u karakteru i u delima. Fatalne slučajnosti su prilično česte u životu ovih ljudi, pa ih sudbina često može iznenaditi.

Slovo U – strogi prema sebi i prema ljudima. Fokusiraju se uvek na napredak i pozitivne promene. Vrlo su saosećajni, ali i ponosni. Ako pronađu ljubav koja ih motiviše, čeka ih savršena budućnost.

Slovo F – divni su prijatelji koji znaju da podrže, zaštite, motivišu i bodre one do kojih im je stalo. U izazovnim situacijama mogu delovati grubio i okrutno, ali kada ih upoznate, shvatićete da su to prijatelji za ceo život.

Slovo H – nepromišljenost i neodgovornost. Na život gledaju kao da traje samo jedan dan i ne žele da razmišljaju o posledicama. Lako očaraju, ali i razočaraju ljude. Mogu biti uspešni u poslovima, ali ih čekaju poteškoće u privatnom životu.

Slovo C – skepticizam i tvrdoglavost. Poslovni su ljudi. Ako nešto odluče, neće odustati. Žive po svojim pravilima, zakonima i principima. Porodica im je veoma važna.

Slovo Č – ljudi dobrog raspoloženja. Ne pokušavajte predvideti njihove postupke. Oni žive po volji duše. Vole da se izdvajaju iz gomile. To su ponosni ljudi koji će malo kome poveriti svoje brige. Oni imaju svoj svet sa svojim pravilima i nepisanim zakonima. Ako ostanu dosledni sebi, ali i pomalo skloni promeni, mogu napredovati.

Slovo DŽ – praktičnost i hedonizam. Vole da uživaju u zadovoljstvima, pa su skloni da često u njima i preteraju. Mogu biti sebični, što će im otežati sklapanje dobrih odnosa tokom života. U poslu ih očekuje uspeh, a i finansijska strana im nije loša.

Slovo Š – ljudi s velikom hrabrošću i izraženim talentima. Sve ih je manje na ovom svetu, a njihova energija je očaravajuća. Mudri su, vredni i imaju razvijenu emocionalnu inteligenciju. Najčešće ih celog života prati sreća.

