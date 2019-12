Obično jaje postalo hit na instagramu – pobedilo sve influensere, ispred „Igre prestola“

Priča o jajetu koje je od najobičnije fotografije postalo Instagram hit jedna je od onih koje su obeležile 2019. godinu, budući da je ono oborilo sve rekorde i pobedilo sve influensere, prenose mediji.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)

We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019