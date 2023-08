Objavila da je tužila roditelje jer su je dobili bez njene dozvole: Nisam znala da ću morati da odrastem!

Ovih dana društvenim mrežama kruži video žene koja je objavila da je tužila roditelje, jer im nije dala dozvolu da se rodi, pa izazvala haos na Internetu.

Mnogi su ostali zapanjeni, kada je tiktokerka Kas Teaz objavila na svom profilu da je zapravo tužila roditelje, jer se rodila bez njene dozvole. Ona je snimila video u kojem je obrazložila svoju odluku, a komentari su odmah počeli da se nižu:

“Spomenula sam u svom prošlom videu da sam išla u kupovinu odeće za moju decu, a mnogi od vas su se čudili kako to da ja imam decu, s obzirom na to da sam tužila svoje roditelje što su me dobili bez moje dozvole. Međutim, samo želim da razjasnim par stvari ovde, dakle moji roditelji koje sam tužila oni su znate doprineli mom začeću i moja majka, koja me je odgajila, rodila me je i zato sam ih tužila, jer nisam dala dozvolu da budem ovde. Nisam bila svesna da ću morati da odrastem i nađem posao, da se izdržavam i jednostavno nisam pristala na to. Nisu pokušali da me kontaktiraju ni na koji način, pre nego sam se rodila, da vide da li zapravo želim da budem ovde i zbog toga sam ih tužila”, rekla je ova žena, pa dodala:

“Sad, znam da sam rekla da je neetično imati decu pre, ali je drugačije kada usvajate, jer nije moja krivica što su ovde. Samo se trudim da budem dobra osoba i pomognem im, znate na šta mislim. Tako da, ako ste trenutno trudni, treba da angažujete vidovitog medija i pitate vaše dete da li zaista želi da bude ovde. Ali imajte na umu da, ako ne želi, treba da je okončate ili će vas tužiti., jer ja to pravim mojom životnom misijom da učim decu da tuže roditelje, kako ne bi morali da rade. Ali da, imam decu, ali sam ih usvojila, pa sam ih dobila na etički način”, završila je ova žena, a onda je, kako prenosi informer.rs, dobila nekoliko komentara:

– Kako su ti dozvolili da usvojiš?

– Tužio sam svoj alarm, jer me je probudio.

– Ovaj svet je poludeo.

– Ludost je stvarna.

Ipak, bilo je i onih koji su već upućeni u sadržaj ove tiktokerke i znaju da se radi o šali i satiri. Oni su najviše bili začuđeni kako je uspela da ostane tako ozbiljna, dok je govorila besmislice:

– Kako si mi ulepšala dan, obožavam tvoju satiru.

– Obožavam tvoj humor, samo nastavi tako.

– Ne mogu da verujem da je bilo ko pomislio da si ozbiljna.

