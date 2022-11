Objavljena karta sa najčešćim Evropskim prezimenima, znate li koje je najčešće u Srbiji

Veoma popularna stranica na internetu „Terrible Maps“ objavila je kartu najčešćih prezimena u evropskim z emljama.

Prema ovoj karti, najčešće prezime u Srbiji je prezime Jovanović.

Most popular last names throughout Europe pic.twitter.com/UFRcqHj7aq

— Terrible Maps (@TerribleMaps) November 23, 2022