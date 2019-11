Odmotao je čokoladnog Deda Mraza i doživeo ŠOK (foto)

Džejson Grejvs iz Velike Britanije kupio je čokoladnog Deda Mraza, ali kada ga je doneo kuči i otvorio kako bi se zasladio, doživeo je šok!

Naime, čokoladna figura je na donjem delu imala ostatak čokolade koji je izgledao kao muški polni organ.

What is the world coming too#Tesco is selling a chocolate Santa ‘with a penis’ FFS!!

Will this insanity ever end???

God help our children… pic.twitter.com/nWCqhKhSL8

— MUM ON A MISSION (@mumonamission5) November 27, 2019